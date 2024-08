Médica vítima de acidente com avião em Vinhedo estava de mudança para o Ceará

Arianne era residente de oncologia clínica no Hospital do Câncer de Cascavel (Uopeccan)

Uma das 62 vítimas da queda do avião da VoePass, nessa sexta-feira, 9, é a médica Arianne Risso, de 34 anos. Arianne chegaria ao Ceará no próximo dia 28, para morar em Fortaleza, cidade na qual a mãe reside há cerca de quatro anos.

Arianne estava no voo 2283, que saiu de Cascavel, no Paraná, com destino à Guarulhos, em São Paulo. Na tarde dessa sexta-feira, 9, contudo, a aeronave caiu em uma área residencial, vitimando fatalmente 58 passageiros e quatro tripulantes. Entre as vítimas, estão quatro empresários cearenses.

A mulher era residente de oncologia clínica no Hospital do Câncer de Cascavel (Uopeccan). Em nota, a unidade lamentou a morte de Arianne e Mariana Comiran, que também estava no voo, afirmando que ambas "atendiam os pacientes com muita dedicação, carinho e respeito".