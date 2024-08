Piloto da Voepass pede respeito à empresa e afirma que avião é ultrasseguro

Nessa sexta-feira uma aeronave do mesmo modelo caiu na cidade de Vinhedo , a 79 km da capital paulista, ocasionando na morte de 62 pessoas. O vídeo da declaração do piloto foi divulgado pela Folha de S. Paulo, que estava no voo.

Na manhã deste sábado, 10, o comandante de uma aeronave ATR-27 , operada pela Voepass, surpreendeu os passageiros antes da decolagem do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Em direção a Cascavel, no Paraná, o piloto afirmou que o modelo é ultrasseguro e lamentou a tragédia ocorrida ontem, 9.

O voo decolou por volta das 10 horas da manhã, com 15 assentos vazios. A partida atrasou mais de uma hora. A rota a ser seguida é a mesma na qual a aeronave do acidente trafegava nessa sexta-feira, apenas em sentido oposto.

O piloto também pediu para que os passageiros solicitassem respeito cada vez que ouvissem alguém falando sobre o acidente ou sobre a companhia. Ele finalizou pedindo orações para todos os 62 mortos.

"Todos nós temos famílias, filhos. Essa tragédia não atinge só quem pereceu nesse acidente, atinge todos nós. Estamos aqui hoje com todo nosso coração, dando nosso melhor, todo nosso profissionalismo".

De acordo com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira, a caixa-preta do avião foi recuperada. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.