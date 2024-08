Voo 2283: Médica escapa de acidente após atender pedido do pai

Ela iria para o Rio de Janeiro, onde mora e faz especialização. Pai diz que teve pressentimento e pediu à filha para ficar mais um dia em Cascavel, no Paraná

O voo 2283, da Voepass, saiu de Cascavel (PR) no fim da manhã da última sexta-feira, 9, e caiu minutos antes do pouso , previsto para o aeroporto de Guarulhos (SP). A aeronave transportava 58 passageiros, uma cadela e quatro tripulantes. Todos acabaram morrendo na tragédia.

A médica Juliana Chiumento tinha viagem marcada na última sexta-feira, 9, no voo 2283, da Voepass, cuja queda matou 62 pessoas ao cair no interior de São Paulo. A médica, porém, acabou remarcando a volta para casa após um pedido de seu pai, Altermir Chiumento.

Juliana viajaria para o Rio de Janeiro, onde mora e faz uma especialização. Algumas das vítimas do acidente eram amigas da médica.

"A cabeça está a mil, mas graças a Deus tenho muito suporte e está todo mundo me dando muito apoio, mas eu preciso voltar, eu moro no Rio de Janeiro, vou para lá estudar, fico nessa ponte Rio de Janeiro a Cascavel, sempre fazendo conexão em Guarulhos. Toda vez que eu colocar os pés neste aeroporto, subir em um avião, vou lembrar desse livramento que Deus me deu", contou a médica.