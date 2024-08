Total de vítimas de avião que caiu em SP volta a ser de 62; empresa alega falha técnica

AVIÃO havia saído de Cascavel (PR), com destino a Guarulhos (SP) e caiu em Vinhedo (SP) Crédito: MIGUEL SCHINCARIOL/AFP

Por uma questão técnica, o nome de uma das vítimas do avião que caiu em São Paulo nessa sexta-feira, 9, não estava na lista de passageiros embarcados divulgada pela empresa VoePass. Neste sábado, 10, a companhia informou que a ausência do nome foi resultado de uma "questão técnica referente às validações de check-in, do boarding e contagem de passageiros embarcados". O total voltou a ser de 62 pessoas, número divulgado inicialmente após o acidente. O novo nome na lista é o de Constantino Thé Maia. Em nota, a VoePass afirmou que "em respeito à identidade do passageiro e de sua família, decidiu confirmar a informação de que Constantino estava a bordo do voo 2283 somente quando não houvesse dúvidas". O acidente aconteceu no começo da tarde de sexta-feira e diversas imagens da queda foram divulgadas pelas redes sociais. A aeronave ATR-72 saiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A queda aconteceu na região de Vinhedos.

Em nota, a Agência Nacional de Aviação Civl (Anac) divulgou que o avião estava em condição regular e que seus quatro tripulantes em voo estavam igualmente em condição regular e devidamente licenciados e habilitados a atuarem nos voos. Identificação dos corpos A identificação dos corpos das vítimas do acidente começou a ser feita na noite de sexta, 9. Os três primeiros corpos já foram retirados do local e serão encaminhados para a capital paulista. O Instituto Médico Legal (IML) será fechado para executar um trabalho exclusivo às vítimas do acidente - as demais ocorrências da capital serão distribuídas para outras unidades. A determinação é do governador Tarcísio de Freitas. Para auxiliar nas identificações dos corpos, as famílias precisam apresentar na sede do IML Central qualquer exame ou documentação médica que tenham das vítimas, como exames radiológicos, médicos ou odontológicos. Qualquer tratamento odontológico, como canal, implante, próteses, panorâmica, aparelho ortodôntico, ajudam no processo. (Com Agência Brasil)