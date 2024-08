Voo 2283: resgate dos corpos termina 29 horas após queda do avião

Imagem aérea mostra equipes trabalhando no local da queda do voo 2283, da companhia aérea Voepass. Acidente aconteceu no dia 9 de agosto de 2024, no interior de São Paulo Crédito: Nelson Almeida / AFP

O trabalho de resgate dos corpos das 62 vítimas do acidente aéreo com o voo 2283 da Voepass Linhas Aéreas (antiga Passaredo) levou 29 horas. Os trabalhos foram concluídos às 18h30 deste sábado, 10, conforme informou a Defesa Civil Estadual paulista. Todos os corpos, sendo 34 corpos masculinos e 28 femininos, foram encaminhados para a unidade central do Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo para a identificação e liberação das famílias. O órgão comunicou que "a unidade segue com atendimento ininterrupto e exclusivo às vítimas do acidente aéreo".

"O último corpo que a gente precisava retirar das ferragens do avião foi retirado. A nossa prioridade, que era a retirada dos corpos já foi concluída", informou Olívia Perroni, tenente e porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo, ao Uol no início desta noite. Ainda segundo os bombeiros, "50 corpos já estão no IML e 12 logo estarão a caminho". Agora o Corpo de Bombeiros continua atuando na retirada dos destroços do avião e não há previsão para o fim dos trabalhos no local — um condomínio residencial no município de Vinhedo.



Voo 2283: IML trabalha na identificação dos corpos Ainda segundo a Defesa Civil, dois corpos foram reconhecidos até às 18h30min deste sábado e 30 foram necropsiados e radiografados. Por um exame datiloscópico, que analisa as impressões digitais da pessoa, foram identificados os corpos do piloto Danilo Santos Romano, de 35 anos, e do copiloto Humberto de Campos Alencar e Silva, de 61 anos. Eles estavam na cabine, parte da aeronave que ficou mais preservada. Conforme os bombeiros, a parte mais prejudicada do avião foi onde estavam os 58 passageiros e os demais tripulantes.

Todas as vítimas serão identificadas com o uso de três métodos: impressão digital, odontologia (arcada dentária) e exames genéticos. Informações sobre tatuagens e fraturas também podem ajudar na identificação. No trabalho de recebimento e identificação dos corpos, o Instituto Médico Legal Central está atuando com aproximadamente 20 médicos, além de equipes de odontologia legal, antropologia e radiologia.

Voo 2283: familiares chegam a São Paulo Os familiares das vítimas foram acomodadas em um hotel na região central de São Paulo e depois receberão acompanhamento psicológico e serão encaminhados ao Instituto Oscar Freire. Até às 18h30min, oito famílias foram recebidas e estão sendo atendidas no local pelo governo do estado.