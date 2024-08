Passageiros confundiram companhia aérea e não embarcaram no avião que caiu em Vinhedo, em SP

"Fiquei esperando. Quando foi 11 horas eu vim procurar aqui e me disseram que eu não ia entrar porque passou do limite de embarque. Aí eu pelejei, botei até uma pressão nele e falei pra me colocar no avião", compartilha. "Iam embarcar mais quatro pessoas comigo", acrescentou o rapaz.

Cerca de dez pessoas confundiram a companhia aérea e, por isso, não embarcaram no voo da aeronave que Voepass , antiga Passaredo, que caiu na tarde desta sexta-feira, 9, em Vinhedo, no interior de São Paulo . A queda da aeronave vitimou fatalmente os 62 passageiros que saíram do município de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo.

De acordo com as informações, os passageiros chegaram com antecedência no aeroporto e pensaram estar no guichê da companhia aérea Latam, para realizar o check-in, no entanto, estavam no guichê da Voepass, sendo impedidos de embarcar no avião.

O fluminense Adriano Assis relatou que confundiu as companhias e chegou a discutir com um funcionário do aeroporto.

"Cheguei aqui às 9h40min, a Latam estava fechada, eu estava fazendo um trabalho no hospital. Cheguei e fiquei esperando pra ver se abria, mas não tinha ninguém no guichê. Subi e tomei um café. Esperei e o microfone não falou nada. Quando desci, fiquei esperando, quando deu 10h41, o rapaz disse que eu não ia mais embarcar porque é uma hora de antecedência, discuti com ele [funcionário], ele salvou minha vida", seguiu.