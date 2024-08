Avião bimotor cai em Vinhedo, no interior de São Paulo

Um avião bimotor com 68 pessoas caiu na tarde desta sexta-feira, 9, na região de Vinhedo, no interior de São Paulo. De acordo com informações preliminares da Voepass Linhas Aéreas, responsável pela aeronave, trata-se de um avião turboélice de passageiros modelo ATR-72.

Ainda conforme a companhia aérea, o voo saiu de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo. O modelo da aeronave comporta até 68 pessoas, contudo, 62 passageiros estavam a bordo, sendo 58 passageiros e quatro tripulantes. Ainda não há informações sobre as vítimas.

À EPTV, a Polícia Militar informou que recebeu um chamado às 13h28min na rua João Edueta, nas proximidades da rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324), e encaminhou equipes ao local.