Tragédia em SP: avião e tripulação estavam aptos a operar e com documentação em dia

A aeronave vítima do incidente tinha sido fabricada em 2010 pela empresa franco-italiana ATR e era do modelo ATR-72. Em nota, a Agência Nacional de Aviação Civl (Anac) divulgou que o avião estava em condição regular e que seus quatro tripulantes em voo estavam igualmente em condição regular e devidamente licenciados e habilitados a atuarem nos voos.

O avião operado pela Companhia VoePass que caiu em Vinhedo no interior de São Paulo no início da tarde desta sexta-feira, 9, tinha autorização para operar, assim como a tripulação que também estava apta a operar os voos. 61 pessoas perderam a vida, sendo 57 passageiros e quatro tripulantes.

Ainda de acordo com a Anac, a Agência “continua monitorando a prestação do atendimento às vítimas e seus familiares pela empresa”, bem como informa que segue acompanhando os desdobramentos das investigações do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).



De acordo com a prefeitura da cidade de Vinhedo, não houve sobreviventes na queda da Aeronave. Há cearenses entre as vítimas, dois empresários que eram sócios e trabalhavam no ramo de construção civil, Regicláudio Freitas e Wlisses Oliveira. Além deles, os cearenses Raphael Bohne e Thiago Almeida Paula também estavam no voo.