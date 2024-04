Saiba qual é o ovo de Páscoa ideal para cada signo

Astróloga explica como os astros influenciam as preferências gastronômicas de cada nativo do zodíaco

Para fazer os cancerianos felizes, que tal escolher um chocolate com caramelo? Outra opção são os chocolates com cookies trazendo contraste de texturas para eles, que amam a intensidade nas relações.

Leão

Caixas de bombons são as melhores opções para os leoninos, que não gostam muito de escolher (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Os nativos de Leão adoram chocolates dragê ou os ovos com recheio cremoso tipo merengue. Outra alternativa são aquelas enormes caixas de bombom, com todas as opções disponíveis para eles não terem que escolher nada e contarem com toda a diversidade nesta Páscoa.

Virgem

Os virginianos amam cuidar da saúde, do bem-estar e do corpo. Com eles, é melhor não errar e optar pelos chocolates 70% ou 80% cacau, sem açúcar, para deixá-los felizes e sem neuroses.

Libra

Os nativos de Libra preferem o refinamento e a classe. Então, a escolha perfeita é investir em barras, bombons ou ovos de Páscoa com recheio de pistache, sempre embrulhados em um lindo papel.

Escorpião

Os escorpianos amam chocolates elaborados (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Regidos por Plutão, os escorpianos são intensos e não se contentam com pouco. Por isso, as versões meio-amargo e chocolate com pimenta costumam agradar bastante esses nativos.