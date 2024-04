Páscoa 2024: onde comer ovos, bolos e sorvetes especiais em Fortaleza

Querido por muitos, o pistache está cada vez mais presente nas sobremesas. Na Doce Gula, o sabor pode ser encontrado em três diferentes versões do tradicional ovo de Páscoa: chocolate branco, chocolate ao leite e casca verde de pistache.

As três variações possuem recheio de ganache de pistache com ganache branca e geleia de morango artesanal. O valor do produto é R$ 139.

Onde : avenida Oliveira Paiva, 1580 - Cidade dos Funcionários



: avenida Oliveira Paiva, 1580 - Cidade dos Funcionários Mais informações: no Instagram @docegulaconfeitaria_

FORTALEZA, CEARÁ, 18-03-2024: Bolos e ovos de páscoa, da confeitaria Doce Gula. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Trufas e biscoitos

Também na Doce Gula, o estabelecimento localizado na Cidade dos Funcionários possui opções de doces para os clientes que não gostam de chocolate. Conhecido como bolovos, os bolinhos de cenoura em formato de pirulito custam a partir de R$ 42,90.

Entre os doces, também há pacotes de trufas com recheios variados que são vendidos em porções com 18 unidades e custam R$ 42,90. Além disso, os biscoitinhos de Páscoa em pacote com 150 gramas custam R$ 25,90.

Sorvete de cheesecake

Primeira gelateria de Fortaleza, a San Paolo lançou três novos sabores de sorvete que vai dar mais sabor para a Páscoa. Um dos destaques, é o gelato de "Cheesecake de Pistache", que reúne em um só produto cream cheese, chocolate branco, pedaços de massa de cheesecake e chocolate de pistache.