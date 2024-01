O que você precisa saber para acessar o sistema de saúde de Fortaleza

A rede municipal oferece atendimentos na atenção primária (primeiro contato com o sistema de saúde, como nos postos), secundária (serviços de especialidades médicas) e terciária (atendimentos hospitalares de alta complexidade) Crédito: Jakub Jirsak/Adobestock

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) é a responsável por assegurar os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) para os cidadãos de Fortaleza. A rede oferece atendimentos na atenção primária (primeiro contato com o sistema de saúde, como nos postos), secundária (serviços de especialidades médicas) e terciária (atendimentos hospitalares de alta complexidade). Buscando garantir mais qualidade nos serviços para a população e nas condições de trabalho dos profissionais da rede de saúde, o pacote de investimentos da Prefeitura de Fortaleza está injetando, aproximadamente, R$ 130 milhões na infraestrutura do sistema, segundo dados da própria SMS. As obras incluem reformas e requalificações, além de novos equipamentos e serviços. A expectativa é de conclusão até o fim de 2024. Os esforços para garantir a qualidade da rede de saúde garantiram que, em 2023, Fortaleza subisse nove posições em desempenho na saúde, se tornando a quarta cidade do País no ranking. As informações são do programa Previne Brasil, do Governo Federal. Fortaleza foi avaliada por quatro meses pelo Ministério da Saúde, a partir das análises de segmentos das equipes de estratégia da família. O resultado fez com que o município desse o salto do 13º lugar para a 4ª colocação no País. Esse é o resultado de ações de saúde da família, que passam por indicadores como: saúde da mulher, saúde bucal, pré-natal, saúde da criança e doenças crônicas.



As novidades envolvem:

- Construção de 16 novos postos de saúde

- Reforma de outros 96 postos

- Requalificação total de oito postos

- Novos quatro Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)

- Reestruturação das seis Unidades de Pronto Atendimento (UPA) gerenciadas pelo Município

- Implantação de nove farmácias polo

- Convocação de 91 médicos para compor a Atenção Primária à Saúde e posse para 53 profissionais na Rede de Atenção Psicossocial (Raps)

- Avanços no App Mais Saúde

- Telemedicina Saiba quais serviços acessar: Aplicativo Serviços de Saúde Fortaleza: você sabia que existe um aplicativo com todos os serviços de saúde de Fortaleza? Lançada em 2020, a ferramenta facilita o acesso a serviços e procedimentos de saúde. Por meio do app Mais Saúde Fortaleza, é possível verificar e confirmar consultas agendadas, checar histórico de atendimentos, receber lembretes na véspera da consulta, obter informações em tempo real sobre os atendimentos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e o número de pacientes aguardando acolhimento, acessar resultados de exames e visualizar vacinas aplicadas e pendentes. Neste ano, a Prefeitura disponibilizou no aplicativo o acesso ao estoque de 54 medicamentos para hipertensão, diabetes e saúde mental, com os locais e a quantidade disponível dos remédios. O aplicativo gratuito está disponível na Google Play e Apple Store.

Célula de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST): O serviço vinculado à Coordenadoria de Vigilância em Saúde (COVIS) oferece suporte técnico, educação permanente e vigilância à saúde dos trabalhadores. Centros de Atenção Psicossocial - Caps: Os Caps são responsáveis por atender a população com sofrimentos psíquicos e transtornos mentais, com oferecimento de serviços terapêuticos orientados a diversos transtornos. A Rede de Atenção Psicossocial do Município de Fortaleza dispõe de equipamentos regionalizados com atendimento geral (Caps Geral) e especializados para pessoas que fazem uso abusivo de substâncias psicoativas (Caps AD – Álcool e Drogas) e para o público infantojuvenil (Capsi), até 17 anos. Segundo dados da Prefeitura de agosto deste ano, a média de atendimentos mensais nos equipamentos era de 16,5 mil nos seis Caps Gerais, 8,5 mil nos sete Caps AD e 6,5 mil nos dois Caps Infantis. Ainda em agosto foi inaugurado mais um Capsi, no bairro Granja Portugal, com 59 profissionais. Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs): os CEOs são unidades de referência em saúde bucal que ofertam procedimentos clínicos odontológicos complementares aos realizados nos postos de saúde. Lá, os pacientes têm acesso a serviços como endodontia (canal), prótese e cirurgia. O atendimento ocorre de forma agendada, por meio de encaminhamento realizado pelos cirurgiões-dentistas dos postos de saúde. Hoje, Fortaleza apresenta quatro CEOs, além da parceria com três unidades estaduais. Buscando promover a saúde bucal desde cedo e conscientizar a população, a Prefeitura também oferta o serviço Bebê Clínica Odontológica, que ajuda a prevenir doenças bucais de bebês até três anos de idade.

Play

Centros Integrados de Referência sobre Drogas (Cird): os Cirds disponibilizam orientação, acolhimento e tratamento relacionados a drogas. Não é necessário marcar horário para atendimento. O serviço pode ser procurado pessoalmente por usuários de substâncias psicoativas ou familiares, sem precisar se identificar. Para isso, basta ligar para o número 0800-032-1472, ou ir presencialmente ao endereço av. Rogaciano Leite, 1729, no bairro Patriolino Ribeiro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. Farmácias Polos: a missão das Farmácias Polos é garantir o acesso gratuito da população a medicamentos especializados de maior complexidade, sujeitos a controles específicos, que exigem a retenção da receita médica. Já são 18 unidades na Capital. Hospitais

- Instituto Doutor José Frota (IJF) é o maior hospital do Ceará em capacidade de acolhimento, com 665 leitos. Com um setor de emergência com cerca de 6.100 novos acolhimentos mensais. O IJF passará por obras para a requalificação de 30 leitos em três enfermarias nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), segundo ordem assinada pelo prefeito José Sarto no último dia 13 de dezembro. - Hospital Distrital Gonzaga Mota (Gonzaguinha) são hospitais de pronto-atendimento obstétrico, clínico e pediátrico. Fortaleza conta com três unidades do Gonzaguinha, localizadas na Barra do Ceará, no José Walter e na Messejana, que atendem demandas espontâneas 24 horas por dia.

Policlínicas: às policlínicas são unidades com médicos de diferentes especialidades, que oferecem consultas clínicas, exames gráficos e de imagem. Para ser atendido em uma policlínica é necessário receber encaminhamento de um médico em um posto de saúde. Fortaleza conta com quatro unidades, nos bairros Jangurussu, Jóquei Clube (anexo ao Hospital da Mulher), Passaré e Bonsucesso.