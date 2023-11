Bebê surpreende pais e equipe médica ao nascer com mais de 6 kg

Bebê nasce com mais de 6 quilos no Canadá. Crédito: Portal Good Morning America.

Um recém-nascido surpreendeu a todos que acompanharam seu nascimento: Sonny nasceu com 6,5 quilos. De acordo com o médico Asa Ahimbisibwe, o bebê é o maior recém-nascido desde que começaram as medições em 2010 na unidade de saúde. A criança nasceu no último dia 23 de outubro, após uma cesárea no Cambrigde Memorial Hospital, em Ontário, no Canadá. CLIQUE AQUI para seguir o novo canal com as últimas Notícias do O POVO no WhatsApp O pai de Sonny, Chance Ayres, conta que houve uma expectativa quando o filho foi colocado na balança para medir o peso. "Quando colocaram Sonny na balança, houve uma contagem regressiva e todos os médicos e enfermeiros estavam fazendo palpites sobre qual seria seu peso", disse em entrevista ao portal americano TODAY.com.