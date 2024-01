Vizinhos deixam presentes e comida na entrada da casa de uma mãe após ela dar à luz

A mãe de um bebê recém-nascido, identificada como Amanda Well, foi surpreendida pelos vizinhos com atos de gentileza e proatividade que foram registrados por câmeras de segurança. O vídeo, publicando no começo de janeiro, gerou comoção de seguidores e viralizou no TikTok.

Na gravação, publicado no perfil @honeyathome, é possível ver a generosidade dos vizinhos com Amanda nos primeiros dias após o nascimento de seu filho. Homens e mulheres de diferentes idades presentearam a nova mamãe deixando balões, brinquedos, e até comida na entrada da casa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS | Bebê surpreende pais e equipe médica ao nascer com mais de 6 kg