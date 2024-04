Ovo de Páscoa de colher de brigadeiro (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock) - Portal EdiCase

Com a Páscoa chegando, fazer ovos de chocolate para vender pode ser uma boa alternativa para garantir uma renda extra. Mas você também pode preparar receitas especiais para compartilhar com a família e os amigos e demonstrar os seus dotes culinários. Por isso, a seguir, confira 3 receitas de ovo de Páscoa de colher! Ovo de Páscoa de colher de brigadeiro Ingredientes Casca de chocolate 220 g de chocolate ao leite picado

ao leite picado Forma para ovo de Páscoa Brigadeiro

790 g de leite condensado

2 colheres de sopa de manteiga sem sal

8 colheres de sopa de chocolate em pó

6 colheres de sopa de raspas de chocolate ao leite

1 colher de sopa de raspas de chocolate branco Modo de preparo Casca de chocolate Em um recipiente, coloque o chocolate ao leite e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Após, em uma forma para ovo de Páscoa, faça uma camada fina de chocolate e coloque-a virada para baixo sobre uma superfície coberta com papel-alumínio. Repita o processo com todas as formas e leve à geladeira por 10 minutos. Faça camadas de chocolate por mais 2 vezes e leve novamente para gelar. Reserve. Brigadeiro

Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó e misture. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Desligue o fogo e espere amornar. Com metade do recheio, molde os brigadeiros, passe nas raspas de chocolate ao leite e reserve. Montagem Retire o ovo da geladeira, recheie com o restante do brigadeiro, coloque as raspas de chocolate ao leite e leve novamente para gelar por mais 5 minutos, embrulhado em papel-alumínio. Após, retire da geladeira, desenforme com cuidado e decore com os brigadeiros reservados. Enfeite com as raspas de chocolate branco e sirva em seguida. Ovo de Páscoa de colher de leite em pó e creme de avelã Ingredientes Casca de chocolate 220 g de chocolate ao leite picado

Forma para ovo de Páscoa Recheio 1 colher de sobremesa de manteiga

200 g de leite condensado

100 g de creme de leite

3 colheres de sopa de leite em pó

Creme de avelã a gosto

Leite em pó para decorar Modo de preparo Casca de chocolate

Em um recipiente, coloque o chocolate ao leite e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Após, em uma forma para ovo de Páscoa, faça uma camada fina de chocolate e coloque-a virada para baixo sobre uma superfície coberta com papel-alumínio. Repita o processo com todas as formas e leve à geladeira por 10 minutos. Faça camadas de chocolate por mais 2 vezes e leve novamente para gelar. Reserve. Recheio Em uma panela, coloque a manteiga, o leite condensado, o creme de leite e o leite em pó e misture. Leve ao fogo médio e cozinhe, mexendo sempre, até engrossar. Reserve e aguarde esfriar.