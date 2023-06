Bebês na UTI de hospital em Fortaleza ganham ensaio fotográfico com temática junina

Ação foi feita com o apoio da equipe da unidade hospitalar e buscou promover momentos felizes para os bebês e as famílias

Os bebês internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA), em Fortaleza, receberam, nessa quinta-feira, 22, uma sessão fotográfica com temática de festa junina.

A ação realizada com os recém-nascidos que estão internados na unidade de médio risco foi realizada com o apoio da equipe da unidade hospitalar.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), cada participante da organização do ensaio colaborou com algo. A técnica Helenilce Nunes, por exemplo, levou roupas feitas pela mãe apenas para os recém-nascidos.

Segundo a médica neonatologista do HGWA Juliana Tiburtino, o objetivo da ações é promover boas recordações entre a criança e os familiares.

Os bebês internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA) ganharam uma sessão fotográfica com temática de festa junina Crédito: Reprodução/Sesa

A psicóloga Renata Viana também apontou a importância de proporcionar momentos especiais que saiam um pouco do ambiente hospitalar e possam ficar na memória da famílias.

“É importante que essas mães se sintam pertencentes a esse ambiente, podendo estar junto e cuidando. Esses momentos lúdicos fazem com que elas possam conviver e que mexam com as emoções positivas, de poderem ver a filha ou filho participando. É essa junção de um momento delicado, mas também que elas possam celebrar uma data”, pontuou a psicóloga em nota divulgada pela Sesa.



Maria Albany Simplicio, mãe de José Raikson, de 22 semanas e que está internado na unidade, ficou feliz com o ensaio. Para ela, o registro é uma lembrança de que, apesar de internados, os bebês também tiveram momentos felizes.