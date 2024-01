Cariani fala em 'fugir da polícia' em mensagem interceptada pela PF

Investigações indicam que Renato Cariani sabia do monitoramento da Polícia Federal. Em vídeo, influencer se diz surpreso com operação

Em outra troca de mensagens, conforme uma representação do Ministério Público de São Paulo, a sócia disse a Cariani que era possível retirar rótulos dos produtos para ludibriar a fiscalização e as investigações.

Mensagens interceptadas pela Polícia Federal (PF) apontam que o influenciador fitness Renato Cariani sabia que era monitorado pelos agentes da PF. De acordo com a investigação, em conversas com sua sócia, Roseli Dorth, Cariani teria afirmado que eles poderiam trabalhar no feriado para: “arrumar de vez a casa e fugir da polícia”.

Em operação batizada como Hinsberg, a PF, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo (MPSP) e da Receita Federal, cumpriu mandados de busca e apreensão na indústria química Anidrol.

Apesar de anteriores à operação, as mensagens apontam, segundo o inquérito, que o influenciador e a sócia tinham conhecimento do monitoramento por parte da polícia. As informações foram divulgadas pelo portal g1.

Renato Cariani: O influencer das estrelas

Renato Cariani, de 47 anos, é empresário, influenciador e fisiculturista. É um dos maiores nomes do mundo fitness no Brasil, acumulando 7 milhões de seguidores no Instagram e 6 milhões de seguidores no YouTube.

Ele possui um site com cursos focados no desenvolvimento pessoal, como musculação, investimento, nutrição e até inglês e como montar um canal no YouTube. É conhecido também por ser personal trainer de famosos, como Danilo Gentili, MC Pedrinho e Anderson Silva.

Renato Cariani: influencer afirma surpresa com a investigação

Em vídeo divulgado em seu perfil no Instagram, Cariani afirmou ter sido surpreendido com a operação. Ele diz ainda que a empresa é “linda” e “totalmente regulada”. O influencer agradeceu as mensagens de apoio que recebeu dos seguidores.