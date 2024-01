Iron Maiden anuncia show único no Brasil em 2024; saiba quando

A banda de heavy metal Iron Maiden irá se apresentar em São Paulo com a turnê "The Future Past"

A novidade foi anunciada nesta terça-feira, 12, nas redes sociais da banda. Até o momento, a apresentação na capital paulista será a única do Iron Maiden no Brasil. Na ocasião, a banda dinamarquesa Volbeat fará o show de abertura.

Em 2024, os músicos também vão passar pela Austrália, Estados Unidos, Chile, Canadá e Japão. O show do Iron Maiden no Brasil irá acontecer no dia 6 de dezembro de 2024, no Allianz Park, estabelecimento localizado em São Paulo.

Com valores de inteira de R$ 320 a R$ 900, a venda geral dos ingressos tem início na próxima quarta-feira, 20, às 10 horas, no site LivePass.



Iron Maiden no Brasil

Quando : sexta-feira, 6 de dezembro de 2024, às 20 horas



: sexta-feira, 6 de dezembro de 2024, às 20 horas Onde : Allianz Parque (avenida Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo)



: Allianz Parque (avenida Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo) Quanto : de R$ 320 a R$ 900 (valores de inteira)



: de R$ 320 a R$ 900 (valores de inteira) Vendas: no LivePass a partir de quarta-feira, 20, às 10 horas



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui