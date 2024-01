PF investigará ataque hacker às redes sociais de Janja

A Polícia Federal comunicou, por meio da rede social X (antigo Twitter), que investigará o ataque hacker sofrido pela primeira-dama Rosângela (Janja) Lula da Silva. Segundo a PF, a conta de Janja no X já foi bloqueada e a Diretoria de Crimes Cibernéticos deve instaurar inquérito policial em breve.

“A conta foi bloqueada para novas publicações, a pedido da PF, após postagens ofensivas contra a senhora Janja e o Presidente da República”, diz a nota.

Na noite desta segunda-feira, 11, foram publicadas diversas ofensas e/ou mensagens de cunho sexual no perfil da primeira-dama. Dentre os alvos das ofensas estavam a própria Janja, o presidente Lula (PT) e o ministro do do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.