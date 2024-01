O POVO News: PF investiga influenciador Cariani por tráfico de drogas

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 12. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes, a edição traz as últimas informações sobre a operação da Polícia Federal (PF) que mira o influencer digital Renato Cariani. O influenciador, que também é personal trainer dos famosos, virou alvo da PF por tráfico de drogas. Para comentar sobre, o programa recebe o advogado criminalista, Flávio Uchôa.

Assista ao vivo:

A edição comenta sobre o ataque hacker ao perfil da primeira-dama Janja Lula da Silva no Twiter. Na noite desta segunda-feira, 11, invasores publicaram mensagens ofensivas e com xingamentos no X, antigo Twitter, da esposa do presidente Lula (PT).