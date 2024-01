Operação Focus: 12 pessoas são detidas em Fortaleza e na Região Metropolitana

De acordo com o coronel Vandicles Sérgio, comandante do 1º CRPM da Polícia Militar do Ceará, foram duas prisões relacionadas ao trabalho da Polícia Militar, sendo uma no bairro Genibaú, em Fortaleza, relativa ao tráfico de drogas, e outra no Conjunto Palmeiras contra um homem, por porte ilegal de arma de fogo e entorpecentes.

Conforme o oficial, a Polícia Militar do Ceará tem atuado no policiamento preventivo e no patrulhamento nas áreas com a maior probabilidade de Crimes Violentos Letais Intensionais (CVLI).

Morte de casal e bebê baleado

No duplo homicídio registrado no mês de novembro, foram mortos um homem e uma mulher, Vilmar Moreira da Silva e Antônia Livia Gomes dos Santos. A bebê deles de nove meses de idade foi baleada e ficou órfã.

Francimar da Silva Santos, de 29 anos, e Charlison Carvalho da Silva, de 19 anos, presos suspeitos de envolvimento no duplo homicídio dos pais da criança, além de outro triplo homicídio, já tinham antecedentes criminais por homicídios, tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e roubos registrados em Baturité.

Os dois mandados de prisão preventiva foram cumpridos contra eles no bairro da Pajuçara, município de Maracanaú.

Atualizada às 13h33min