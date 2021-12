Retrospectiva 2021: veja as 10 notícias mais lidas do ano no O POVO

O POVO selecionou as dez matérias mais lidas do portal no ano de 2021; relembre as notícias

Na retrospectiva de 2021, O POVO selecionou as 10 matérias mais lidas do ano no portal. Relembre as notícias abaixo:



1. Consulta do auxílio emergencial 2021 pelo CPF (07/04/2021)

Á época do auxílio emergencial 2021, era possível consultar pelo CPF. A consulta podia ser feita pelo Portal de Consultas da Dataprev. Para isso, o cidadão deveria informar CPF, nome completo, nome da mãe e data de nascimento. Quem já recebia o Bolsa Família e inscritos no CadÚnico não estavam na lista da Dataprev já que, nesses casos, as parcelas seriam depositadas automaticamente - desde que o beneficiário se encaixe nos critérios de elegibilidade do auxílio.

2. Vereador Dr. Jairinho usa fotos íntimas para desmerecer testemunha do processo (08/04/2021)

Após ser preso no dia 8 de abril, por suspeita de envolvimento na morte do enteado Henry Borel, o vereador Dr. Jairinho e sua defesa tentaram desmerecer ex-namorada que era testemunha no processo, utilizando fotos íntimas, depois que ela afirmou ter sido agredida por ele durante o relacionamento.

A defesa usou a imagem da mulher nua com a legenda “sou de Bangu e vereador Jairinho botou peito em mim”, em referência ao fato do então namorado ter pago a cirurgia plástica para ela. Também foi usado vídeos dos funcionários do vereador que tentavam desqualificar a mulher.

“A ex-namorada disse pra muitas pessoas que estava com ele por causa do dinheiro dele, isso a gente já sabe. Agora não entendo, há mais de oito anos isso, a pessoa vir a público agora dizer uma coisa dessa... Agora disse que tinha medo dele?", questionou um dos funcionários na gravação.

3. Nasa informa data em que asteroide pode atingir a Terra (08/01/2021)



A Agência Espacial americana (Nasa) divulgou detalhes de um possível encontro da Terra com o asteroide conhecido como 2009 JF1. O corpo rochoso com 13 metros de diâmetro poderia atingir a Terra no dia 6 de maio de 2022. O peso é de 2,8 mil toneladas.

Os cálculos foram feitos por cientistas da própria Nasa, responsáveis por detectar e acompanhar a trajetória de novos corpos celestes, identificando seu grau de risco para o planeta. O 2009 JF1 foi detectado no espaço ainda em 2009.

Entretanto, não há muitos motivos para susto ou comemoração: mesmo sendo classificado como "potencialmente perigoso", as hipóteses do asteroide realmente atingir a terra é de 0,026% ou simplesmente uma em 3.800, segundo dados for necidos pela Agência em site, segundo uma escala obtida como Escala de Palermo.

4. Manifestação de 7 de setembro pró-Bolsonaro (07/09/2021)

As manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) preocuparam estudiosos e políticos frente à possibilidade de um golpe administrativo.

Especialistas ouvidos pelo O POVO foram unânimes em afirmar que o cenário era preocupante, principalmente porque a retórica bolsonarista se deslocou das Forças Armadas para as corporações militares estaduais. A tensão em torno das manifestações se refletiu no que as pessoas tinham pesquisado na Internet. O termo "golpe 7 de setembro" disparou na busca do Google, segundo o Google Trends.

5. Aposta do Nordeste é uma das vencedoras do maior prêmio da história da Mega da Virada (31/12/2020)

Duas apostas acertaram os seis números do prêmio da Mega da Virada 2020, cujas dezenas sorteadas no dia 31 de dezembro (31/12/2020).

Uma das apostas vencedoras foi feita em Aracaju (SE), na região Nordeste. A outra aposta vencedora foi feita online.

O prêmio total de R$ 325.250.216,44 foi o maior da história das loterias do Brasil. Foi também a maior premiação individual já paga aos acertadores da Mega da Virada.

6. Afeganistão: Talibã assume governo do país (16/08/2021)

Em maio deste ano, o governo dos Estados Unidos anunciou a retirada das tropas restantes no Afeganistão. Com a movimentação, o grupo extremista Talibã iniciou uma série de ataques a diversas províncias do país, capturando todo o território afegão.

Contando apenas o conflito mais recente, iniciado em 2001, a Guerra do Afeganistão durou duas décadas. As origens do conflito e o surgimento do Talibã, porém, remontam a 40 anos atrás. O POVO reuniu as principais informações abaixo, confira clicando aqui.

7. Pesquisa nacional identifica que hormônio do sono impede infecção pelo novo coronavírus (09/01/2021)



Pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) constataram que a melatonina produzida no pulmão atua como uma barreira contra o novo coronavírus. A descoberta ajuda a entender por que há pessoas que não são infectadas ou que estão com o vírus, detectado por teste do tipo RT-PCR, e não apresentam sintomas da Covid-19.

Além disso, abre a perspectiva de uso da melatonina administrada por via nasal – em gotas ou aerossol – para impedir a evolução da doença em pacientes pré-sintomáticos. Outra ideia é utilizar o índice de melatonina pulmonar como um biomarcador de prognóstico para detectar portadores assintomáticos do vírus.

Para comprovar a eficácia terapêutica do hormônio contra o novo coronavírus, porém, seria necessária a realização de uma série de estudos pré-clínicos e clínicos, sublinham os autores do estudo. Os resultados do trabalho, apoiado pela Fapesp, foram descritos em artigo publicado na revista Melatonin Research.

8. Mulher agride, corta cabelo e arrasta nua amante de seu marido em São Paulo (18/01/2017)

Após flagrar o marido com a amante, uma moradora de Cubatão (São Paulo) atacou a jovem de 20 anos, cortou seus cabelos com gilete, rasgou suas roupas e a arrastou nua pelas ruas do bairro Bolsão 9. A agressão aconteceu em janeiro de 2017 e a população chegou a fotografar e gravar vídeos até a chegada da Polícia.



A jovem afirmou à época que não sabia que o homem era casado, pois ele contou que estava separado da mulher. Os dois estavam na residência de um amigo quando a agressora arrombou a porta do apartamento, levando os dois filhos adolescentes do casal, de 16 e 18 anos. Ao ver que a esposa havia entrado, o marido conseguiu fugir do local.



Com o flagra, a jovem tentou conversar, porém a esposa passou a agredi-la e rasgar suas roupas. Enquanto era espancada, a amante ficou completamente nua.

9. Após agredir a mulher, DJ Ivis é demitido por Xandy da produtora Vybbe (11/07/2021)

Após repercussão dos vídeos em que o DJ Ivis Araújo aparece agredindo sua esposa Pamella Gomes Holanda com socos e pontapés, algumas vezes na frente da própria filha, de apenas nove meses, o cantor Xand Avião anunciou a demissão do músico da produtora Vybbe, empresa do forrozeiro que até então gerenciava a carreira do cantor e músico paraibano radicado no Ceará.

“Eu não admito nem compactuo com nenhum tipo de violência, ainda mais com uma mulher. Acho que nada explica. Não tem como continuar com ele na nossa empresa”, disse Xand ao anunciar a dispenda de Ivis em vídeo divulgado na noite deste domingo, 11, no seu perfil oficial do Instagram. "Já designei minha equipe inteira para falar com a Pamella para ajudar, não só ela como a criança também", garantiu o cantor.

A reação às cenas de agressões do DJ Ivis contra a sua esposa Pamella Holanda foi imediata nas redes sociais. A cantora Solange Almeida foi uma das primeiras a se pronunciar sobre o assunto. Em vídeo divulgado no Instagram, ela fez uma reflexão sobre os principais sinais de violência contra a mulher e alertou sobre a importância de denunciar.

10. "Noivinha do Aristides": entenda por que a expressão está sendo associada a Bolsonaro (29/11/2021)

As hashtag #NoivinhadoAristides #xingamento foram um dos assuntos mais comentados do Twitter após vir à tona a prisão de uma mulher de 40 anos, que foi detida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) depois de xingar o presidente Jair Bolsonaro. O insulto, considerado de caráter homofóbico, teria sido chamar o mandatário de "noivinha de Aristides", que foi instrutor de judô dele no Exército.

Bolsonaro estava acenando para motoristas com sua comitiva na Rodovia Presidente Dutra, próximo à Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), quando acabou sendo insultado pela mulher. Na região, o presidente participou da cerimônia de formatura de 391 cadetes do 4º ano da Turma Dona Rosa da Fonseca, que receberam a Espada de Oficial, na manhã do último sábado, 27.

O “sargento” Aristides teria sido instrutor de judô à época em que Jair Bolsonaro cursou a Academia Militar das Agulhas Negras (Aman). A revelação teria sido feita por Jarbas Passarinho, que foi ministro durante a ditadura militar e, como senador já na República, desprezava Bolsonaro.

