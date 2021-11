"Noivinha do Aristides": entenda por que a expressão está sendo associada a Bolsonaro nas redes sociais

Usuários das redes sociais, entre eles políticos e parlamentares, repercutiram o fato. Entre as personalidades, está o deputado federal Paulo Pimenta (PT) e a ex-deputada Manuela D'Ávila (PCdoB).

Nesta segunda-feira, 29, as hashtag #NoivinhadoAristides #xingamento são um dos assuntos mais comentados do Twitter após vir à tona a prisão de uma mulher de 40 anos, que foi detida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) depois de xingar o presidente Jair Bolsonaro. O insulto, considerado de caráter homofóbico, teria sido chamar o mandatário de "noivinha de Aristides", que foi instrutor de judô dele no Exército.

Bolsonaro estava acenando para motoristas com sua comitiva na Rodovia Presidente Dutra, próximo à Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), quando acabou sendo insultado pela mulher. Na região, o presidente participou da cerimônia de formatura de 391 cadetes do 4º ano da Turma Dona Rosa da Fonseca, que receberam a Espada de Oficial, na manhã do último sábado, 27.

O “sargento” Aristides teria sido instrutor de judô à época em que Jair Bolsonaro cursou a Academia Militar das Agulhas Negras (Aman). A revelação teria sido feita por Jarbas Passarinho, que foi ministro durante a ditadura militar e, como senador já na República, desprezava Bolsonaro.

Usuários das redes sociais, entre eles políticos e parlamentares, repercutiram o fato. Entre as personalidades, está o deputado federal Paulo Pimenta (PT) e Manuela D'Ávila (PCdoB).

Uma mulher foi PRESA por xingar Bolsonaro ontem. Isso é ditadura ou não?



Agora já sabem, quem xingar o Bolsonaro de "noivinha do Aristides" (que foi instrutor de judô dele no exército) vai PRESO!



Não chamem o Bolsonaro de "noivinha do Aristides" porque dá cadeia! — Thiago Brasil (@ThiagoResiste) November 28, 2021

#DúvidasMatinais Alguém sabe dizer quando será o casamento do Aristides? — Falcão (@brega_falcao) November 29, 2021

A gente tem que celebrar a precisão da mulher que ofendeu o Bolsonaro ao chamar ele de “noivinha do Aristides”, ele sentiu demais, chutaço na gaveta — Leonardo Rossatto (@nadanovonofront) November 29, 2021

Brasil, 2021



Bolsonaro mandou prender Uma mulher que o chamou de NOIVINHA DO ARISTIDES https://t.co/1oFBe9VNLp — Manuela (@ManuelaDavila) November 29, 2021