Enem 2021: candidatos acham prova 'extensa' e não notam interferência do Governo

Hoje, 21, ocorreu o primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. Os candidatos acharam a prova 'extensa' e não notaram interferência do Governo Federal no conteúdo do exame; atualizada às 19h30min

Hoje, domingo, 21, ocorreu o primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. Os candidatos não notaram interferência do Governo Federal no conteúdo, que teve como tema da redação "Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil". Em relação à dificuldade do exame, os estudantes acharam a prova 'extensa', com longos enunciados. O POVO entrevistou estudantes na saída do campus Itaperi, da Universidade Estadual do Ceará (Uece), em Fortaleza.

Bruna Sousa, de 24 anos, relata ter ficado apreensiva quando surgiu a polêmica sobre interferência política nas questões, mas não notou nada assim no exame. Lorena Almeida da Silva, de 24 anos, teve dificuldades nos estudos, devido a falta de aulas presenciais, mas não achou a prova difícil.

Para Joedson Santos, de 17 anos, a prova estava fácil, apesar de ter feito pela primeira vez. "Depois de tanto tempo, chegou a minha vez de fazer e não é nenhum bicho de sete cabeças", afirma, mas ressalta que o tema da redação foi desafiador.

Sâmia Carla da Silva, de 16 anos, também fez o exame pela primeira vez. "Eu cheguei extremamente ansiosa, porque é a primeira vez. Você fica perdido com o tamanho do lugar, mas foram profissionais totalmente capacitados, foi tranquila a prova, consegui terminar a redação, as questões, agora é só esperar o resultado", comenta. Sobre a possibilidade de interferência do Governo, a estudante afirma ter ficado preocupada. "Não sabia o que ia ser e foi em cima", diz, mas não identificou interferência na prova.

Já Emilly Campos, de 16 anos, está no segundo ano do Ensino Médio e acredita que o Governo Federal interferiu no exame. "A prova do ano passado eu considerei melhor que a do ano passado, porque tiveram as mudanças do Bolsonaro, aí acho que acabou que interferiu um pouco na prova, ficou ruim. Era uma prova muito ambígua. Muitas questões pareciam [os itens] ser todos certos ou todos errados", relata. A estudante também percebeu mais pessoas presentes para fazer o Exame, mas relatou que os protocolos de distanciamento foram seguidos.

Sobre a interferência do Governo Federal:

Há quase duas semanas, o Ministério da Educação (MEC) enfrenta uma série de problemas desde que funcionários do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela realização do Enem, pediram exoneração em massa, diante de denúncias de influência política na prova. ⁠

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, participou de culto na manhã deste sábado, 20, na Igreja Apostólica Novidade de Vida, no bairro Sapiranga, em Fortaleza, e negou que haveria interferência.

O ministro, no entanto, atribuiu os pedidos de exoneração a um problema com o recebimento da chamada Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso (GECC) pelos servidores que elaboram as provas do Enem. Segundo Ribeiro, um "grupo pequeno" e "altamente politizado" da instituição ficaram incomodados com "uma questão de governança".



Redação O POVO com informações da repórter Gabriela Custódio

A partir das 20 horas (horário de Brasília) de hoje, domingo, 21 de novembro (21/11), O POVO realizará correção ao vivo das provas do primeiro do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. A transmissão contará com participação de professores do colégio Farias Brito e você pode assistir em três lives simultâneas no Facebook, Twitter e no canal no YouTube. O tempo de duração previsto para a correção é de duas horas.

Transmissão estará disponível a partir de 20h e você pode assistir clicando no player logo abaixo ou pelo YouTube do O POVO, clicando aqui.

Neste domingo, primeiro dia do Enem 2021, ocorre a aplicação do caderno de Linguagens e Código e Suas Tecnologias, Ciências Humanas e Suas Tecnologias. Os candidatos também fazem, hoje, a redação, cujo tema foi "Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil".

No próximo domingo, dia 28 de novembro, também haverá correção do segundo dia de provas, quando será aplicado o caderno de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Ao todo, nove professores farão parte das lives para comentar cada questão, assim como o tema da redação deste ano.

Quando: dias 21 e 28 de novembro, às 20h

Onde: perfis do O POVO no Facebook, Instagram e canal no YouTube

Enem 2021: veja a seguir a lista de professores participantes das correções

21/11 - Primeiro domingo de prova

Redação - Prof. Daniel Victor

Linguagens- Prof. Sousa Nunes

Ciências Humanas - Prof. Nilton Sousa (História)

Ciências Humanas - Prof. Adriano Bezerra (Geografia)

Ciências Humanas - Prof. João Saraiva (Filosofia/Sociologia)

28/11 - Segundo domingo de prova

Matemática - Prof. Fabrício Maia

Ciências da Natureza - Prof. Antonino Fontenelle (Química)

Ciências da Natureza - Prof. João Karllos (Biologia)

Ciências da Natureza - Prof. Artur Henrique(Física)

Enem 2021: mais sobre o exame

