Enem 2021 ao vivo: assista à correção da prova exibida pelo O POVO hoje, 21

Assista à transmissão ao vivo da correção da prova de hoje, 21, do Enem 2021, que será realizada simultaneamente nas contas do O POVO no Facebook, Twitter e no canal no YouTube, onde você também pode assistir

A partir das 20 horas (horário de Brasília) de hoje, domingo, 21 de novembro (21/11), O POVO realizará correção ao vivo das provas do primeiro do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. A transmissão contará com participação de professores do colégio Farias Brito e você pode assistir em três lives simultâneas no Facebook, Twitter e no canal no YouTube. O tempo de duração previsto para a correção é de duas horas.

Enem 2021: assista ao vivo à correção da prova

Transmissão estará disponível a partir de 20h e você pode assistir clicando no player logo abaixo ou pelo YouTube do O POVO, clicando aqui.

Neste domingo, primeiro dia do Enem 2021, ocorre a aplicação do caderno de Linguagens e Código e Suas Tecnologias, Ciências Humanas e Suas Tecnologias. Os candidatos também fazem, hoje, a redação, cujo tema foi "Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil".

No próximo domingo, dia 28 de novembro, também haverá correção do segundo dia de provas, quando será aplicado o caderno de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Ao todo, nove professores farão parte das lives para comentar cada questão, assim como o tema da redação deste ano.

Correção ao vivo do Enem 2021: onde assistir

Quando: dias 21 e 28 de novembro, às 20h

Onde: perfis do O POVO no Facebook, Instagram e canal no YouTube

Enem 2021: veja a seguir a lista de professores participantes das correções

21/11 - Primeiro domingo de prova

Redação - Prof. Daniel Victor

Linguagens- Prof. Sousa Nunes

Ciências Humanas - Prof. Nilton Sousa (História)

Ciências Humanas - Prof. Adriano Bezerra (Geografia)

Ciências Humanas - Prof. João Saraiva (Filosofia/Sociologia)

28/11 - Segundo domingo de prova

Matemática - Prof. Fabrício Maia

Ciências da Natureza - Prof. Antonino Fontenelle (Química)

Ciências da Natureza - Prof. João Karllos (Biologia)

Ciências da Natureza - Prof. Artur Henrique(Física)

Enem 2021: mais sobre o exame

