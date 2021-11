Marília Mendonça: filha de piloto diz que vai processar Cemig

Após o acidente que matou a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas no último dia 5, em Caratinga (MG), a filha mais velha do piloto do avião afirmou que vai processar a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). A aeronave se chocou contra uma linha de transmissão da empresa logo antes de cair.

Vitória Medeiros, filha de Geraldo Medeiros Júnior, afirma que o local não estava devidamente sinalizado, aumentando os riscos de acidentes com aviões pousando ou decolando do aeródromo da cidade. Segundo Vitória, o objetivo é proteger a vida de outras pessoas, para que acidentes do tipo não voltem a se repetir.

Sobre o assunto Cabo é encontrado enrolado na hélice do avião que caiu com Marília Mendonça

Acidente envolvendo Marília Mendonça: Atenção se volta para segurança dos aeródromos

Piloto do avião de Marília Mendonça teria comunicado duas vezes que iria pousar

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Cemig, por sua vez, pontua que a linha de transmissão está fora da área em que é necessário sinalizar este tipo de construção. A torre na qual o avião teria encostado fica a cerca de dois quilômetros da pista de pouso para onde a aeronave se dirigia.

Esta região, chamada de Zona de Proteção do Aeródromo, varia para cada pista de pouso, pois precisa ser elaborada considerando fatores como relevo da área e moradias próximas ao local onde o aeródromo está. O objetivo é evitar acidentes com construções próximas à área, pois grande parte das pistas brasileiras opera com voo visual (sem o auxílio de instrumentos) para pouso e decolagem.

Mais sobre Marília Mendonça

Sobre o assunto Após morte de Marília Mendonça, Globo muda comercial de novela

Morte de Marília Mendonça: o que se sabe até hoje sobre o acidente de avião

Morte de Marília Mendonça pode ter sido instantânea na queda do avião, aponta legista

Luciano Huck se desculpa por fala gordofóbica em homenagem a Marília Mendonça

Mãe de Marília Mendonça: filho da cantora ainda não sabe do acidente

Maiara publica vídeo de ensaio com Marília Mendonça; assista

Tags