Michelle Bolsonaro inicia tratamento com médico que ajudou Marília Mendonça a perder 21 quilos

A primeira-dama Michelle Bolsonaro está realizando um tratamento com o médico endocrinologista Mohamad Barakat, famoso por ajudar a cantora Marília Mendonça e outros famosos em tratamentos para perda de peso. A informação foi noticiada nesta semana pelo jornal Extra.

"A primeira-dama conta com acompanhamento da equipe do Instituto Dr. Barakat quanto a nutrição e qualidade de vida", escreveu a assessoria de imprensa da clínica, por meio de nota divulgada ao UOL nesta sexta-feira, 5. Segundo o Extra, o médico cobra em média R$ 1,5 mil por consulta.

O objetivo do tratamento de Michelle não foi detalhado pelo Instituto. No Instagram, a primeira-dama tem demonstrado proximidade com o médico e publicou uma foto de bolos na qual marcou o perfil de Barakat, que tem quase 2 milhões de seguidores na plataforma. O endocrinologista ajudou a cantora Marilia Mendonça a perder cerca de 21 quilos.

