Paralimpíadas: quanto os atletas brasileiros receberão por medalha?

As Paralimpíadas de Paris 2024 se aproximam, mas muitos atletas treinam há tempos, visando o tão sonhado pódio. A cerimônia de abertura da competição acontece amanhã, quinta-feira, 28. Programação segue até 8 de setembro.

Com 373 medalhas acumuladas até hoje, o Brasil busca quebrar o recorde de 72 em uma edição. Este ano, os atletas paralímpicos receberão um valor maior por medalha que nos anos anteriores, mas que é inferior ao dos competidores olímpicos.

Demais integrantes das disputas, atletas-guia, calheiros, pilotos e timoneiros também receberão 20% do valor da maior medalha conquistada por seu atleta e 10% do valor correspondente a cada pódio seguinte.



Os bônus recebidos no evento variam em cada país. Veja quais são os valores estipulados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) aos medalhistas de ouro, prata ou bronze e quais os valores recebidos pelos atletas em Tóquio 2020 e Rio 2016.