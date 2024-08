O evento ocorre de 28 de agosto a 8 de setembro deste ano, com a participação de 4.400 atletas paralímpicos de todas as delegações.

O início da cerimônia será na avenida Champs-Elysée, com 184 delegações. O local será aberto ao público para que todos possam participar do evento.

No entanto, o desfile oficial ocorre no Parc Urbain La Concorde para os que possuem ingressos. As delegações chegarão no parque, onde será apresentado o restante do protocolo e as apresentações artísticas.

Paralimpíadas 2024: que horas inicia a cerimônia de abertura?

Como nas Olimpíadas, a cerimônia de abertura das Paralimpíadas acontecerá às 15h - já que Paris está a cinco horas à frente do horário de Brasília - no próximo dia 28 de agosto de 2024.