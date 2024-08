Paralimpíadas: veja como são e saiba tudo sobre as medalhas de Paris 2024

Os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 trarão medalhas com design exclusivo, incluindo ferro da Torre Eiffel, elementos em braile e símbolos paralímpicos

Sucedendo as Olimpíadas, os Jogos Paralímpicos terão início no dia 28 de agosto. Assim como grande parte dos esportes se diferenciam em tipos de competições, as medalhas que premiarão os melhores atletas também serão distintas.

Em fevereiro deste ano, a joalheria Chaumet apresentou as medalhas de ouro, prata e bronze que foram colocadas no pescoço dos atletas dos Jogos Olímpicos e as que serão distribuídas nos Paralímpicos. “Um design arrojado e assertivo”, resumiu a empresa na apresentação.

