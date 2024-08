Quadro de medalhas: quantas o Brasil tem nas Paralimpíadas?

A delegação brasileira subiu ao pódio 72 vezes na última edição Paralímpica, segundo informações do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), com 22 medalhas de ouro na capital japonesa. Agora, a próxima parada dos atletas e suas conquistas é Paris.

Quadro de medalhas nas Paralimpíadas: quantos ouros o Brasil tem?

No total, o Brasil possui 109 medalhas de ouro, com destaque para o atletismo, que representa 48 das conquistas. Em seguida, a natação aparece com 40 lugares no pódio principal.

Quadro de medalhas nas Paralimpíadas: quantas pratas o Brasil tem?

O País alcançou 132 medalhas de prata, com visibilidade mantida para o atletismo, que representa 70 das conquistas. Mais uma vez, a natação aparece em segundo lugar, com 39 pratas.