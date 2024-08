Quadro de medalhas das Paralimpíadas em 2020: como terminou em Tóquio

Visando a próxima edição dos Jogos Paralímpicos, que começam no dia 28 de agosto, o Brasil tentará superar seu recorde de conquistas, mantido nas duas últimas edições dos Jogos, com 72 medalhas. Em Tóquio, a China terminou na primeira colocação no quadro de medalhas, com 207, sendo 96 de ouro.

Paralimpíadas: VEJA como são e saiba tudo sobre as medalhas de Paris 2024

Os anfitriões, o Japão, ficaram na 11ª colocação, com 51 medalhas. No total, foram distribuídas 1.668 medalhas, com Grã-Bretanha e Estados Unidos completando o top 3. Em relação à posição no quadro de medalhas, essa foi a melhor colocação do Brasil, que ficou em sétimo lugar.