Brasil nas Paralimpíadas: quais as principais chances de medalha?

São 373 medalhas que marcam a participação do Brasil nos Jogos Paralímpicos. Em 11 edições da competição com o País, os atletas subiram ao pódio e alcançaram 109 ouros, 132 pratas e 132 bronzes.

Em Paris 2024, a cidade-sede receberá 279 competidores da delegação brasileira. Do total, 254 esportistas com deficiência, 19 atletas-guia (sendo 18 do atletismo e 1 do triatlo), três calheiros da bocha, dois goleiros do futebol de cegos e um timoneiro do remo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na última edição, sediada em Tóquio, o País fez a sua melhor campanha e ficou na sétima posição, com 22 ouros, 20 pratas e 30 bronzes – 72 medalhas no total.