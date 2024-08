Paralimpíadas: qual país já ganhou mais medalhas? Veja recordes

Do basquete em cadeira de rodas e vôlei sentado ao futebol para cegos e bocha, as Paralimpíadas de 2024 contarão com até 4.400 atletas competindo em 22 esportes que irão definir os pódios deste ano.

As medalhas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos são uma representação física dos anos de treinamento e dedicação necessários para completar os altos níveis da modalidade. O objetivo de muitos atletas é vencer e conquistar medalhas para seu país.

Veja a seguir os recordes de medalhas nas Paralimpíadas por país e por atleta.