Phelipe Rodrigues: quem é o brasileiro que tem 8 medalhas paralímpicas

Phelipe Rodrigues é o maior medalhista brasileiro entre todos os atletas convocados Crédito: ALE CABRAL/CPB

Phelipe Rodrigues é o maior medalhista brasileiro entre todos os 254 atletas convocados para a próxima Paralimpíada. No total foram oito pódios que o nadador conquistou. Em todas as quatro edições que participou ele acumulou medalhas. Especialista nas provas de velocidade (50m e 100m) do nado livre, ele soma cinco pratas e três bronzes paralímpicos no currículo e agora busca o tão sonhado ouro em Paris 2024. Veja mais sobre a história, medalhas e ficha técnica do atleta. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Phelipe Rodrigues nas Paralimpíadas: vida e carreira Nascido em Recife, no dia 10 de agosto de 1990, Phelipe passou a fazer natação para se reabilitar após algumas cirurgias no seu pé direito.

Ele foi ganhando gosto pelo esporte e, sem nem perceber, estar na piscina deixou de ser uma obrigação para a sua condição física e se tornou a própria carreira. Com 15 anos ele já conquistou o 3º lugar no campeonato brasileiro juvenil de natação. Mas somente aos 17 anos passou a competir na modalidade paralímpica e não parou desde então. Desde 2013, ele é voluntário no Projeto DreamFlight UK, uma iniciativa que leva crianças com deficiência física, problemas de saúde ou em condições de vulnerabilidade social para passar alguns dias na Disney, nos EUA.

LEIA TAMBÉM | Medalhista paralímpico enfrenta desafio em ação solidária Qual a deficiência de Phelipe Rodrigues? O atleta nasceu com o pé torto congênito (direito), por isso ele passou por cirurgias ainda na infância. Atualmente ele compete pela categoria classe S10 (limitações físico-motoras). A condição é uma alteração nos ligamentos, músculos, tendões e ossos do pé que acontece ainda na gestação. O ideal é que o tratamento seja feito nos primeiros meses de vida com uso do gesso. Em alguns casos a intervenção cirúrgica pode ser necessária.