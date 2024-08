Paralimpíadas: atriz ex-Chiquititas participará dos Jogos em Paris

Nem no roteiro mais inusitado se poderia escrever uma mudança de vida tão grande quanto a que aconteceu com Giovanna Boscolo. Acostumada com as câmeras desde jovem, ela atuou em diversos meios, chegando a participar da novela Chiquititas.

Em uma reviravolta, um diagnóstico a ensinou a não desistir e hoje ela se prepara para disputar seus primeiros Jogos Paralímpicos, em Paris.

Filha de educadores físicos, na infância, ela chegou a participar de programas como "Conversa de Gente Grande" e "Julie e os Fantasmas", interpretando Thalita quando criança. Seu papel mais lembrado foi em Chiquititas, com a personagem Michelle.