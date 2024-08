Atletismo: quais as regras da modalidade nas Paralimpíadas?

Atletismo nas Paralimpíadas: Brasil garantiu seu maior número de medalhas Crédito: Reprodução/ CPB

Um dos principais esportes paralímpicos, o atletismo se divide em diversas modalidades, com 373 medalhas conquistadas pelo Brasil. No histórico total, foram 170 medalhas vencidas por atletas brasileiros, sendo 48 ouros, 70 pratas e 52 bronzes. O atletismo paralímpico brasileiro teve sua melhor participação nos Jogos do Rio 2016, quando foi responsável por 33 medalhas, de um total de 72 pódios conquistados pela delegação brasileira. Até hoje, junto com Tóquio 2020, essas edições são as que mais vezes viram os brasileiros subirem ao pódio. Jogos Paralímpicos: CONFIRA os principais recordes brasileiros

Para Paris, a delegação brasileira de atletismo contará com 69 atletas e 16 atletas-guia. Na cidade francesa, onde também ocorreu a última edição do Mundial da categoria, o Brasil fez sua melhor campanha na história da competição, com 47 medalhas no total e a segunda colocação no quadro geral, ficando atrás apenas da China. Atletismo de cegos nas Paralimpíadas: regras O atletismo paralímpico é praticado por atletas com deficiência física, visual ou intelectual, divididos em provas nas categorias masculina e feminina, que podem ser de corrida, saltos, lançamentos e arremessos. Os competidores são divididos em grupos de acordo com o grau de deficiência. A letra "T" no nome da classe se refere às provas de pista (track) e maratona, e a letra "F" às provas de campo (field).

Paralimpíadas: desfile de abertura será em cartão-postal de Paris; SAIBA MAIS Nas provas de 5.000m, de 10.000m e na maratona, os atletas das classes T11 e T12 podem ser auxiliados por até dois atletas-guia durante o percurso. Divisão das categorias T11 a T13 e F11 a F13 - deficiências visuais;

T20 e F20 - deficiências intelectuais;

T31 a T38 e F31 a F38 - paralisados cerebrais (31 a 34 para cadeirantes, 35 a 38 para andantes);

T40, T41, F40 e F41 - baixa estatura;

T42 a T44 - deficiência nos membros inferiores sem a utilização de prótese;

F42 a F44 - deficiência nos membros inferiores;

T45 a T47 e F45 a F46 - deficiência nos membros superiores;

T51 a T54 e F51 a F57 - competem em cadeiras de rodas;

T61 a T64 e F61 a F64 - amputados de membros inferiores com prótese;

RR1 a RR3 - deficiência grave de coordenação motora competindo na petra (corrida com apoio em uma espécie de triciclo sem pedais). Atletismo de cegos nas Paralimpíadas: atletas destaque do Brasil Em Paris 2024, o Brasil competirá com a maior delegação de atletismo na história dos Jogos. Entre os destaques está o velocista Petrúcio Ferreira, que foi o último porta-bandeira brasileiro em Tóquio.

Natural da Paraíba, Petrúcio sofreu um acidente com uma máquina de moer capim aos dois anos e perdeu parte do braço esquerdo, abaixo do cotovelo. Em dois Jogos disputados, ele conquistou cinco medalhas: dois ouros, duas pratas e um bronze. Símbolo das Paralimpíadas: qual o significado? ENTENDA Outro destaque, com três medalhas paralímpicas, é a atleta Thalita Simplício. Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, Thalita nasceu com glaucoma, tendo baixa visão, e aos 12 anos tornou-se totalmente cega.