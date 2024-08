Futebol de cegos: regras do esporte nas Paralimpíadas, datas e mais

Brasil e Argentina se enfrentaram na última final do Futebol de Cego nos Jogos Paralímpicos que aconteceu em 2021, em Tóquio Crédito: Alessandra Cabral/CPB

Um dos esportes mais populares durante os Jogos Paralímpicos, o futebol de cegos é a versão adaptada para pessoas com deficiência visual do tradicional futebol. A modalidade celebra 20 anos desde que o esporte foi adicionado aos jogos, visto que a primeira vez que ele esteve em disputa foi em Atenas 2004. Anteriormente, a modalidade era dividida em duas: o futebol de sete e o futebol de cinco. O futebol de sete, com mais jogadores em quadra, foi o primeiro a ser introduzido como esporte em 1984, com pessoas com paralisia cerebral. Porém, desde Rio 2016, foi excluído do quadro de esportes. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Brasil nas Paralimpíadas: VEJA quais as principais chances de medalha



Já o futebol de cinco, ou futebol de cegos, desde Tóquio tem permanecido como o único esporte equiparado ao futebol. Com o futebol de cegos acontecendo entre os dias 1º e 7 de setembro na icônica arena que fica em frente à Torre Eiffel, confira algumas informações sobre o esporte. Futebol de cegos nas Paralimpíadas: regras No contexto paralímpico, o futebol de cegos é disputado exclusivamente por homens, sendo planejada a inclusão feminina na próxima edição dos jogos em Los Angeles. Praticado em um campo de grama sintética que mede 20m x 40m (padrões do futsal), o futebol de cegos é exclusivo para cegos ou pessoas com deficiência visual, com times de cinco jogadores, sendo quatro em linha e um goleiro.

O goleiro, no caso, é o único participante que tem sua visão total, portanto sem nenhuma deficiência, mas ele não pode ter participado de competições oficiais da Fifa nos últimos cinco anos. Paralimpíadas de Paris: CONFIRA quais países participam dos Jogos Paralímpicos

Modalidade é disputada em um campo silencioso, visto que os jogadores são guiados pela bola, a qual tem um guizo que emite um som que auxilia na condução da mesma e por um guia (chamador) que fica atrás do gol adversário. O trabalho do guia é justamente dizer onde os jogadores devem se posicionar em campo e para onde devem chutar.

Ainda tem uma regra na qual os jogadores usam uma venda nos olhos e se tocá-la cometerão uma falta. Com cinco infrações, o atleta é expulso de campo e pode ser substituído por outro jogador. As partidas são disputadas em dois tempos de 20 minutos, com um intervalo de 10 minutos entre eles. Futebol de cegos nas Paralimpíadas: Brasil foi campeão de todas as edições Em todas as edições em que foi disputado - Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020 -, o Brasil se consagrou campeão, conquistando a medalha de ouro. Portanto, em 2024, a equipe brasileira busca vencer seu hexacampeonato.

Em sua última vitória, em Tóquio, o Brasil venceu seu maior rival, a Argentina, por 1 a 0 em um jogo bastante apertado. Diversas vezes escolhido o melhor jogador do mundo do esporte, o ala-ofensivo/pivô Raimundo Nonato marcou o gol da vitória brasileira. Brasil nas Paralimpíadas 2024: CONHEÇA os principais atletas brasileiros

Nonato é um dos jogadores mais conhecidos do esporte. Em seu currículo, além de três ouros paralímpicos, o jogador é tricampeão nos Jogos Parapan-Americanos e bicampeão do mundo.