Natação: regras do esporte nas Paralimpíadas, história, datas e mais

Paralimpíadas: a natação é a segunda modalidade em que o Brasil mais conquistou medalhas Crédito: Miriam Jeske/CPB

A natação é um dos esportes paralímpicos originais e uma das modalidades mais populares. A competição acontece de 29 de agosto a 7 de setembro nos Jogos Paralímpicos de 2024 e o Brasil tem uma trajetória de destaque. Atletas com todos os tipos de deficiência podem competir. Para garantir uma disputa mais justa possível, cada atleta compete de acordo com sua classificação de deficiência. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Veja a seguir mais sobre a história, regras e curiosidades sobre a natação paralímpica.

Natação paralímpica: conheça história Assim como a modalidade olímpica da qual se originou, a natação paralímpica surgiu a partir de práticas que tinham como objetivos a terapia. Ela estreou nos Jogos inaugurais de Roma em 1960. As competições eram inicialmente limitadas a atletas que sofreram lesões medulares, mas com o tempo o esporte foi se expandindo para abranger outras categorias de deficiência. O Brasil começou a ganhar força na natação em Stoke Mandeville, em 1984, ano em que faturou uma medalha de ouro, cinco de prata e uma de bronze.

Símbolo das Paralimpíadas: qual o significado? ENTENDA Natação paralímpica: conheça regras As regras da natação paralímpica são iguais às da natação convencional, salvo exceções específicas para que as necessidades dos atletas sejam atendidas. Todas as largadas da natação são feitas da mesma forma: com o comando de “às suas marcas”. Quando um nadador parte antes do sinal de partida, ele é desclassificado da prova.

A classificação esportiva (funcional para atletas com deficiência física, visual e intelectual) acontece para enquadrar os nadadores em classes de disputa (veja sobre as classes mais abaixo). Os atletas com menor grau de funcionalidade física podem realizar a largada de dentro da piscina, em vez de saltar. Eles podem ter auxílio de um staff que apenas os auxiliam na transferência da cadeira para o bloco ou os equilibram. Atletas com deficiência visual são auxiliados por um guia, que toca na cabeça dele com um dispositivo conforme ele se aproxima das viradas ou do final da prova. A largada também pode ser feita na água, no caso de atletas que não conseguem sair do bloco.