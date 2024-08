Bocha: veja regras da modalidade nas Paralimpíadas, datas e mais

Conheça as regras da bocha e o objetivo do esporte nas Paralimpíadas.

Inicialmente pensada para pessoas com paralisia cerebral, a categoria se expandiu e agora abrange mais atletas com deficiências locomotoras. Estes podem usar suas mãos, pés e calhas (dispositivos de auxílio) na partida, além de ajudantes (chamados de calheiros) em alguns casos.

SAIBA MAIS | Paralimpíadas 2024: em quais modalidades o Brasil vai participar?



Bocha: quais as regras nos Jogos Paralímpicos?

Os atletas que participam da bocha aparecem sentados em uma cadeira de rodas para sua locomoção e disputam a modalidade em uma quadra coberta de 12,5m x 6m. Na sequência, as partidas são divididas entre individuais, dupla e equipes.

De acordo com o portal oficial dos Jogos Paralímpicos, o objetivo do jogo consiste em lançar ou rolar as bolas recebidas no início da partida o mais próximo possível de uma pequena bola branca (jack ou bolim).