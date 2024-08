Tênis de mesa: regras do esporte nas Paralimpíadas, classes e mais

Tênis de mesa é uma das 22 modalidades disputadas nas Paralimpíadas de Paris Crédito: Ale Cabral/CPB

Com sua estreia nas Paralimpíadas de Roma em 1960 para jogadores em pé e em 1976 para cadeirantes, o tênis de mesa passou a incluir atletas do sexo masculino e feminino com paralisia cerebral, amputados e em cadeira de rodas na modalidade. Existem apenas algumas diferenças entre o tênis de mesa olímpico e o paralímpico. A modalidade é administrada pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) aqui no Brasil e pela Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) no exterior. Saiba quais são as regras. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Tênis de Mesa: regras da modalidade nas Paralimpíadas Os paratletas que praticam o esporte de pé seguem as mesmas regras do tênis de mesa Olímpico.

Já para as partidas em equipe, o cenário é um pouco diferente. São realizados quatro jogos no formato simples e apenas uma partida de duplas, ambas com cinco sets de 11 pontos. As equipes são compostas por três mesatenistas e o jogo só acaba quando uma delas vence três partidas. VEJA TAMBÉM | Jogos Paralimpícos: confira os principais recordes brasileiros

Tênis de mesa paralímpico: entenda as classes Os paratletas são divididos em classes de deficiência físico-motora e intelectual. Ao todo são 11 classes, sendo 10 delas para deficiência física e uma delas para intelectual. Na primeira, quanto maior é o número da classe, menor é o comprometimento físico-motor do mesatenista. Dessa forma, as classes de um a cinco são destinadas aos cadeirantes; já as de seis a dez são para os atletas andantes; e por fim, a classe 11 se destina aos mesatenistas andantes e com deficiência intelectual.

Os atletas em cadeira de rodas também são divididos em classes. Confira: Tênis de mesa em cadeira de rodas é modalidade esportiva nas Paralimpíadas Crédito: Ale Cabral/CPB São classificados como Open ou Abertas aqueles diagnosticados obrigatoriamente com alguma deficiência nos membros inferiores, enquanto Quad ou Tetra são atletas cadeirantes com deficiência em três ou mais extremidades do corpo.