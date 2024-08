Judô: veja regras da modalidade nas Paralimpíadas, datas e mais

Judô nas Paralimpíadas 2024: entenda as regras da modalidade Crédito: Matsui Mikihito/CPB

Na história dos Jogos Paralímpicos, o Brasil soma 373 medalhas; 25 delas foram conquistadas no judô. A modalidade será mais um dos esportes programados após a abertura da competição, em 28 de agosto. O judô Paralímpico segue as mesmas regras de sua contrapartida Olímpica, incluindo a divisão por peso corporal, mas com algumas adaptações. Um dos diferenciais está em sua prática, exclusiva de atletas com deficiência visual, que devem usar o tato para saber os próximos movimentos do oponente. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conheça mais sobre as regras da modalidade nas Paralimpíadas.

Paralimpíadas de Paris: VEJA quais países participam dos Jogos Paralímpicos

Judô: quais as regras nos Jogos Paralímpicos? De acordo com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), os atletas iniciam a luta já segurando o quimono de seu adversário. No caso de perda de contato com a vestimenta, o duelo é interrompido. O tempo total para a luta é de quatro minutos, enquanto o empate é decidido por meio da Golden Score, ou seja, uma espécie de prorrogação em que a vitória é decidida a partir do primeiro judoca que pontuar.

O objetivo do esporte segue as mesmas regras estabelecidas pela Federação Internacional de Judô: imobilizar o adversário no chão ou forçá-lo a desistir. Judô: como as classes são identificadas nas Paralimpíadas? As categorias masculina e feminina possuem quatro divisões por peso: Masculino: até 60 kg - até 73 kg - até 90 kg - acima de 90 kg

até 60 kg - até 73 kg - até 90 kg - acima de 90 kg Feminino: até 48 kg - até 57 kg - até 70 kg - acima de 70 kg Seguindo o seu grau de comprometimento visual, os atletas no judô também serão divididos em mais duas categorias:

J1 - Cegos totais ou com percepção de luz, mas sem reconhecer o formato de uma mão a qualquer distância;

Cegos totais ou com percepção de luz, mas sem reconhecer o formato de uma mão a qualquer distância; J2 - Atletas que conseguem definir imagens. Judô: primeira medalha de ouro no Brasil O atleta responsável pela primeira medalha de ouro paralímpica brasileira foi Antônio Tenório, durante os Jogos de Atlanta em 1996. O judoca possui atualmente oito medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze na modalidade. As primeiras medalhas do País, os bronzes de Leonel Filho, Júlio Silva e Jaime de Oliveira, chegaram anos antes, nos Jogos Paralímpicos de Seul em 1988. A delegação brasileira apresenta, ao todo, 25 medalhas no judô (cinco ouros, nove pratas e 11 bronzes).