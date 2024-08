Paralimpíadas 2024: quais são os esportes nos Jogos?

Conheças todos os esportes que serão disputados durantes as Paraolimpíadas de Paris Crédito: Marcello Zambrana/CPB

As Olimpíadas acabaram; porém, os Jogos estão começando novamente. Após sediar as Olimpíadas, Paris agora está se preparando para as Paralimpíadas, que começam em 28 de agosto. A cerimônia de abertura contará com 180 delegações desfilando da Champs-Elysées até a Praça da Concórdia. Os símbolos de Paris 2024 continuarão a adornar as ruas da cidade, já que o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos (OCOG) manteve o mesmo emblema e marca usados nos Jogos Olímpicos. Além do breaking, VEJA outras modalidades curiosas em Olimpíadas

Do basquete em cadeira de rodas e vôlei sentado ao futebol para cegos e bocha, as Paralimpíadas de 2024 contarão com até 4.400 atletas competindo em 22 esportes em 549 eventos. O Brasil está enviando 253 para-atletas e 17 atletas-guia, somando 276 competidores que vão em buscar o ouro. Paralimpíadas: quais esportes serão disputados

Os Jogos de 2024 em Paris contarão com 22 esportes, sendo os mais novos badminton e taekwondo, que estrearam nos Jogos de 2020 em Tóquio.