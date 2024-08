Símbolo das Paralimpíadas: qual o significado? Entenda

O primeiro logo criado especificamente para os Jogos foi o que foi usado nas Paralimpíadas de Verão de 1988 em Seul, na Coreia do Sul. O símbolo era semelhante ao das Olimpíadas, com seis “pás” representando os continentes e nas mesmas cinco cores.

Além das medalhas de ouro, uma característica associada aos Jogos é o símbolo. Enquanto as Olimpíadas trazem cinco círculos coloridos, as Paralimpíadas trazem apenas três “agitos”. Mas o que eles significam? Veja a seguir.

Os Jogos Paralímpicos de Paris acontecem de 28 de agosto a 8 de setembro. O evento deste ano marca a 17ª edição da história olímpica. Mais de 4 mil atletas participarão do evento divididos em 22 modalidades.

Anos depois o Comitê Olímpico Internacional (COI) solicitou a mudança no símbolo por ser muito parecido com o dos Jogos Olímpicos. Após algumas propostas ao longo dos anos, dois dos cinco componentes foram removidos.

Paralimpíadas: o que significa o símbolo?

Atualmente o símbolo dos Jogos Paralímpicos é formado por três “agitos” (latim para “eu me movo”) nas cores vermelho, azul e verde, posicionados em formação circular sobre um fundo branco.

O azul, o vermelho e o verde são as cores que mais aparecem em bandeiras de todo o mundo e reforçam o aspecto internacional. Cada agito simboliza o movimento e destaca o papel do Comitê Paralímpico Internacional (IPC) em reunir atletas de todo o mundo.

Essa simbologia dos agitos paralímpicos relaciona-se com o lema do evento: Espírito em Movimento. Os valores do movimento paralímpico são coragem, determinação, inspiração e igualdade.