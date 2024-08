Paralimpíadas de Paris: quais países participam dos Jogos Paralímpicos?

Com início em 28 de agosto, as Paralimpíadas de Paris têm mais de quatro mil atletas confirmados, em 185 delegações; veja a lista completa dos países classificados

Com o encerramento das Olimpíadas de Paris no último domingo, 11, a partir de agora todas as atenções estão voltadas para os Jogos Paralímpicos de 2024. Ao todo, 185 Comitês Paralímpicos Nacionais estão classificando para os Jogos.

As disputas vão de 28 de agosto até 8 de setembro e contarão com a presença de 4.400 atletas em 22 modalidades. Serão 11 dias de competição, com 549 eventos e expectativa de mais de 3 milhões de espectadores.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Neste ano, a delegação brasileira vai a Paris com o recorde de 254 atletas, participando de 20 dos 22 esportes disputados nos Jogos. Saiba que outros países participam das Paralimpíadas deste ano.