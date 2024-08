Uniforme do Brasil nas Paralimpíadas: sem polêmica, veja roupa

Uniformes do Brasil nas Paralimpíadas foram projetados visando o conforto e a acessibilidade dos atletas Crédito: Ana Patrícia/CPB

Os uniformes a serem utilizados pelos brasileiros na abertura dos Jogos Paralímpicos foram revelados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Parte da coleção já havia sido divulgada anteriormente com a entrega de kits para os atletas. Peças de roupa, como jaqueta, calça e camisetas, além de acessórios e itens de uso pessoal, como squeeze, mochila e boné estão inclusos no kit recebido. Além disso, pela primeira vez, a coleção completa estará disponível para compra. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Lançamento do uniforme do Brasil: dessa vez, sem polêmica Diferentemente do uniforme das Olimpíadas, que gerou muita polêmica, a roupa das Paralimpíadas não causou reboliço nas redes sociais e nem os atletas se pronunciaram contra a vestimenta.

Na ocasião, alguns membros dos Time Brasil alegaram que acharam os trajes indignos e que também não tinham recebido o material adequado à quantidade de provas.

A crítica mais recebida sobre as roupas confeccionadas para representar o Brasil nas Olimpíadas era sobre a simplicidade se comparadas aos uniformes de outras delegações.



Uniformes do Brasil para abertura das Paralimpíadas Desenvolvidas pela ASICS e Havaianas, as peças contam com um design inclusivo, pensado para trazer conforto e acessibilidade aos atletas. A coleção também visa reforçar a diversidade e a inclusão ao mostrar as mesmas peças de roupa adaptadas a diferentes corpos. Uniformes pensados para acessibilidade Produzidas pela CPB em parceria com a ASICS, todas as peças contam com detalhes voltados para a acessibilidade. Desde a mochilas com alça nos puxadores até a calças com o zíper na lateral do tornozelo - para facilitar o uso da prótese - e mais.

O nadador Victor Almeida se mostrou satisfeito com o kit preparado: “Ajuda muito ter um uniforme todo pensado para nossa acessibilidade.”, declarou ele à TV Globo. Estão inclusos no kit: Jaqueta de pódio;

Moletom;

Camisetas;

Camisa polo;

Regata;

Bermuda;

Calça;

Legging;

Tênis;

Mochila;

Meia;

Manguito;

Boné;

Garrafa squeeze personalizada;

Copos;

Óculos de sol;

Bucket;

Pins personalizados;

Kit para viagem, com almofada e descanso para os olhos;

Pochete. A ideia de desenvolver uniformes com acessibilidade para pessoas com deficiência surgiu em 2019. O que deveria ser apenas um projeto da CPB, ganhou força com a chegada da ASICS em 2023 como uma das parceiras.