Brasil nas Paralimpíadas 2024: quais os principais atletas brasileiros

Na 22ª posição entre os países nas Paralimpíadas durante todas as edições, o Brasil tem diversos atletas históricos ao longo dos jogos. O time brasileiro contará em Paris com 279 atletas, sendo 256 competidores com deficiência, 17 atletas-guia, três calheiros da bocha, dois goleiros e um timoneiro. Na última edição dos jogos, em Tóquio, os brasileiros conseguiram ficar na sétima colocação, com 72 medalhas, igualando o recorde na história dos jogos com a edição anterior que aconteceu no Rio de Janeiro, em 2016. Paralimpíadas de Paris: CONFIRA quais países participam dos Jogos Paralímpicos



O fenômeno Daniel Dias é o principal medalhista brasileiro. Durante quatro Jogos Paralímpicos, o nadador conquistou 14 ouros, sete pratas e seis bronzes, somando 27 medalhas no total. Após os jogos de Tóquio, em 2021, ele optou pela sua aposentadoria. Confira quais são os principais destaques brasileiros que conseguiram classificação para Paris 2024. Brasil nas Paralimpíadas 2024: Bruna Alexandre - tênis de mesa) Bruna Alexandre, talentosa jogadora de tênis de mesa, fez história ao se tornar a primeira atleta paralímpica do Brasil a competir nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no mesmo ano.

Natural da cidade de Criciúma, Bruna perdeu o braço direito aos três meses de idade devido a uma trombose. No entanto, ela nunca deixou que essa deficiência afetasse seu amor pelo esporte. Para alcançar o feito olímpico, a atleta teve que acumular muito trabalho duro e disciplina, dois pilares fundamentais para alcançar um sonho que parecia inatingível quando começou a jogar tênis de mesa, com apenas sete anos. Aos 29 anos, Bruna Alexandre é dona de três pratas e cinco bronzes paralímpicos. Em sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris, ela esteve ao lado das irmãs Bruna e Giulia Takahashi na equipe feminina de tênis de mesa do Brasil, sendo eliminadas nas oitavas de final pelo time da Coreia do Sul.

Brasil nas Paralimpíadas 2024: Ricardinho e Nonato - futebol de cegos Dupla multicampeã pela seleção brasileira, Ricardinho e Nonato estiveram presentes em boa parte dos títulos paralímpicos do Brasil. O futebol de 5 para jogadores com deficiência visual é disputado nos Jogos Paralímpicos desde a edição de Atenas 2004, e em todas as edições foi vencido pelo Brasil. Após Olimpíadas, Paris inicia contagem regressiva para Jogos Paralímpicos; VEJA

Ricardo Steinmetz Alves, mais conhecido como Ricardinho, tem deficiência visual desde os 8 anos de idade. Ele é tetracampeão paralímpico no futebol para cegos. Hoje, com 35 anos, já foi eleito diversas vezes o melhor jogador do mundo.

O principal parceiro de Ricardinho é Raimundo Nonato. Natural de Orobó, em Pernambuco, o jogador nasceu praticamente sem enxergar devido a uma retinose. Tricampeão paralímpico, também tem em seu histórico a conquista de dois mundiais, da Copa América e de três Parapan. Brasil nas Paralimpíadas 2024: Carol Santiago - natação Natural de Recife, Pernambuco, Maria Carolina Gomes Santiago nasceu com síndrome de Morning Glory, uma alteração na retina que reduz o campo de visão. Sua história na natação começou aos quatro anos de idade, porém foi a mesma natação que tirou totalmente sua visão. 13 anos depois, aos 17 anos, ficou completamente cega por oito meses devido ao acúmulo de água na retina e parou de nadar, mas voltou ao esporte uma década depois, aos 27 anos.