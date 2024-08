MP francês investiga ciberbullying contra campeã olímpica Imane Khelif

O serviço francês de combate ao discurso de ódio online abriu uma investigação por "ciberbullying com base no gênero e provocação pública à discriminação"

"A boxeadora Imane Khelif, que acaba de conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, decidiu travar uma nova luta: a da justiça, da dignidade e da honra", afirmou o seu advogado Nabil Boudi em um comunicado no sábado, 10 , anunciando que apresentou a queixa no dia anterior.

As autoridades francesas iniciaram uma investigação após uma denúncia de ciberbullying agravado apresentada pela boxeadora argelina Imane Khelif , medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 , vítima de uma polêmica de gênero , informou o Ministério Público da capital francesa nesta quarta-feira, 14.

Imane Khelif: como começou a polêmica?

Após competir sem alarde em Tóquio-2020, Khelif se viu envolvida em Paris em uma controvérsia sobre gênero liderada por círculos conservadores, com o Comitê Olímpico Internacional (COI) e a Federação Internacional de Boxe (IBA) em conflito sobre o tema.

A polêmica começou no ano passado, quando Khelif e a boxeadora taiwanesa Lin Yu-Ting, também no centro das atenções pelo mesmo motivo, foram desclassificadas do Mundial feminino em Nova Délhi.