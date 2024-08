Após desistir, italiana diz querer se desculpar com Imane Khelif

A boxeadora italiana Angela Carini, que abandonou a luta contra a argelina Imane Khelif em menos de 46 segundos, disse que "quer se desculpar" com a oponente. "Toda esta controvérsia me deixa triste", disse à Gazzetta dello Sport.

Carini afirmou que abandonar a luta foi uma decisão madura, mas que se arrependeu de não ter apertado a mão de Khelif ao fim do combate.

"Não era algo que eu pretendia fazer", disse Carini. "Na verdade, quero me desculpar com ela e com todos os outros. Fiquei brava porque minhas Olimpíadas tinham virado fumaça."

Ela acrescentou que se encontrasse Khelif novamente, ela a "abraçaria".