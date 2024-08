Veja cinco atletas brasileiros que surpreenderam na Olimpíada de Paris

Uma delas foi Hugo Calderano. O atleta conduziu o Brasil a uma semifinal inédita no tênis de mesa e, embora deixe a competição sem medalhas, assegurou a melhor campanha da história do país na modalidade.

O Time Brasil encerrou a sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris no último sábado, 10. Dentre medalhas heroicas e eliminações frustrantes, pode-se dizer que o país teve campanha surpreendente em algumas modalidades do torneio disputado na França.

Filho de uma ex-marchadora, o atleta falou sobre a sua história com o esporte após a prata e lembrou do preconceito que sofreu. Na maratona de revezamento misto, Caio e Viviane Lyra terminaram no sétimo lugar.

Gustavo Oliveira, apelidado de ‘Bala Loka’, fez os brasileiros sentarem no sofá e torcerem por uma modalidade pouco conhecida no país: o ciclismo BMX freestyle. O atleta, conhecido por seu carisma, levou o Brasil a uma final inédita e quase levou uma medalha.

Bárbara Domingos também cravou seu nome na história do esporte brasileiro em Paris. Ela foi a primeira a avançar à final do individual geral de ginástica rítmica.

Babi brilhou com solos de alta categoria e encantou não só os torcedores, mas também os jurados. A atleta concluiu a decisão no décimo lugar, mas a campanha histórica faz o Brasil sonhar com uma medalha nos próximos Jogos.

Netinho "renasce das cinzas" e vai ao pódio no taekwondo

Por fim, Edival Pontes, o ‘Netinho’, conquistou uma medalha surpreendente no taekwondo. Ele foi derrotado logo na estreia pela categoria até 68kg, por Zaid Kareem, da Jordânia. No entanto, segundo as regras da modalidade, o atleta poderia retornar à disputa do bronze e participar da repescagem caso seu algoz fosse à final. E foi o que aconteceu.