COB aprova campanha em Paris-2024, mas lamenta "ondas, ventos e alguns contratempos"

Nos Jogos disputados em 2021, o Brasil teve sete ouros, seis pratas e oito bronzes em 13 modalidades diferentes. Agora, foram três ouros, sete pratas e dez bronzes em 11 modalidades. Ney Wilson, diretor de Esportes de Alto Rendimento do COB, destacou que, mesmo sem atingir os objetivos, o desempenho do Brasil foi positivo.

O desejo do Comitê Olímpico do Brasil (COB) nos Jogos Olímpicos deste ano era superar o desempenho da edição anterior, em Tóquio, em número de ouros, de medalhas ou de modalidades. Não teve sucesso em nenhuma das metas. Ainda assim, a entidade fez uma avaliação positiva dos resultados de Paris-2024.

Ney Wilson também apontou fatores externos que podem ter atrapalhado o Brasil a conseguir alcançar o recorde de Tóquio. "Se algumas ondas, alguns ventos e alguns contratempos que aconteceram ao longo dos Jogos Olímpicos não tivessem acontecido, possivelmente a gente teria conseguido", completou.

Já Paulo Wanderley, presidente do COB, fez um destaque as atletas que bateram na trave em Paris. "Eu trabalho sempre com superação e evolução. Eu entendo a gente ter aqui, em outras áreas, evolução, especificamente com relação às oportunidades. Como falaram, a gente teve 11 atletas que foram para disputa de medalhas, mas não ganharam. Se eles ganhassem, nós teríamos 31 medalhas", comentou.